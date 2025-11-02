İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İbrahim Özkan’ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu ile yakın değilim

İbrahim Özkan, savcılıkta verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı olmadığını iddia etti. (A Haber arşiv)

"İMAMOĞLU İLE SİYASI KONULAR DIŞINDA YAKINLIĞIMIZ YOKTUR"

Özkan savcılıktaki ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu ile 2019 yılında seçim süreci öncesinde cemiyetlerden ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğundan kaynaklı olarak kendisiyle tanışmaktaydım. Seçim sürecinde CHP-İYİ Parti ittifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Büyükşehir Meclis Üyesi oldum. Bu süreçte ve sonrasında kendisiyle tanışma imkanımız oldu. Meclis Grup Başkan Vekili olmam ile tanışıklığımız arttı. Siyasi konuların dışında bir yakınlığımız yoktur. Bana sormuş olduğunuz Murat Gülibrahimoğlu'nu, hatırladığım kadarıyla bir kere Trabzonspor maçında tanışmıştık. Kimin tanıştırdığını hatırlamıyorum. Başka da bir görüşmem yoktur. Murat Ongun'u İletişim Danışmanı olması dolayısıyla tanırım. Bunun dışında kendisiyle bir samimiyetim yoktur. Fatih Keleş'i yine 2019 sonrasında tanıdım. Kendisini İBB Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü'nün Başkanı olarak tanıdım. Ben İYİ Parti kontenjanından meclis üyesi olmam dolayısıyla bana sormuş olduğunuz kişilerle hiçbir suretle özel bir diyalog içerisine girmedim. Sormuş olduğunuz Ali Kıdık'ı büfe konusu tamamen kendi gayretleriyle yapmış olduğu, ancak sonuç alamadığı bir olaydır. Bildiğim kadarıyla Güngören Meydan'da bir personeline vardı ama bir büfe işletmek istedi, ancak bundan sonuç alamadı. Hatırladığım kadarıyla söz konusu olay 2021 yılında olmuştur." ifadelerini kullandı.