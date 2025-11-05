Milyonlarca para transferi! Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade için emniyette | Yurt dışına çıkış yasağı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU EMNİYETTE!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.
DİLEK İMAMOĞLU'NUN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ İDDİASI
CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini iddia etti.
EKREM İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'nun "Rüşvet" ve "Suç Gelirlerini Aklama" suçlarından ifadeleri alınacak. Savcılık ifadelerin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.
"RÜŞVET VE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA SUÇLARINDAN..."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
2 YILDA 12 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA TRAFİĞİ
Ekrem İmamoğlu tarafından Hasan İmamoğlu'na gönderilen 4.200.000,00-TL' lik işlemin, 02.04.2025 tarihinde "BORÇ" işlem açıklaması ile gönderildiği görülmüştür. Ayrıca, şahsın 2023 yılında Mehmet Selim İmamoğlu' na 2023 yılında toplam 7.370.035,00-TL; 2024 yılında toplam 1.047.579,00-TL gönderdiği öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLUNA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Savcılık açıklamasında "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh ceza hakimliğinin kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı. Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.
