Başakşehir Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan sağlık yatırımlarının çok kıymetli olduğunu belirten İstanbul Valisi Davut Gül,Gül, bağışçılara teşekkür etti. Gül, Başakşehir'in sloganının "mutluluğun şehri" olduğunu vurgulayarak, "Yasin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sadece belediyecilik hizmeti yapmıyor, belediyeciliğin dışında vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek her konuya imkanların üstünde katkı sunuyor. Geldik, gördük, burada da yine işin bir ucundan tutmuş. Kıymetli kaymakamımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de yoğun bakım ünitesine katkılarından dolayı hayırseverler Rezan ve Resul Taş çiftine teşekkür etti.

İkinci basamak yoğun bakımla İstanbul'un en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamış olduklarını aktaran Güner, "Üçüncü basamak yoğun bakım olarak 2 bin 750 yatağımız var. Ancak şunu biliyoruz ki bizim uzun süren tedavilerimizde ve üçüncü basamak gerektirmeyen hususlarda büyük hastanelerin yanında ikinci basamak hastanelerimize de bir rol kazandırmak için ikinci basamak yoğun bakımlar bizim için çok büyük önem gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi, ardından kurdele kesildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.