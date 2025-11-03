Kabine toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye ve ekonomi

A Haber muhabiri Kübra Bal (ahaber.com.tr)

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kabine 3 Kasım Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikaya dair kritik başlıklarla toplanacak. Toplantısında ana gündem başlığı "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. 30 Ekim Perşembe günü Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti ve bu görüşme PKK terör örgütünün Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmasının ardından gerçekleşmişti.

"SDG OYUNU BOZULACAK"

İşte Türkiye güvenlik güçleri örgütün tasfiyesini tescil ve tespit ediyor, yakından izliyor ki bu süreçte aslında silah bıraktıktan sonra Suriye'ye geçen ve oradan da SDG'ye katılan PKK'lıların listesi MİT'in elinde bulundurulduğu ifade ediliyor. Türkiye ise SDG'ye katılan PKK'lıların Şam ordusuna entegre olmasına sessiz kalmayacak. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen katılımların devam etmesine karşı çıkmak amacıyla Kandil SDG oyununu bozmak amacıyla atılacak adımlar kabine toplantısında değerlendirilmiş olacak.

Toplantıda SDG'nin geleceği de masada olacak (AA)

TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLACAĞI GAZZE GÖREV GÜCÜ

Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık ise Gazze'deki ateşkes. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen ara ara Filistin'e yönelik saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte bu noktada ateşkes tek bir çözüm değil maalesef ve bölgede adil ve kalıcı barışın çözümü için de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Kabine toplantısında Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, saldırıların son bulması, insani yardımların bir an önce ulaştırılması, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve Türkiye'nin de dahil olduğu Gazze görev gücünün bir an önce bölgeye ulaşması için atılacak adımlar da değerlendirilmiş olacak.

TOPLANTININ ÇIKTILARI BAŞKAN ERDOĞAN'A AKTARILACAK

Pazartesi günü aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aslında İstanbul'da hatırlayacak olursanız BM marjında Gazze toplantısı gerçekleştirilmişti. İşte o altı ülkenin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek işte bu toplantının çıktılarını da Başkan Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

RUSYA UKRAYNA VE SURİYE DE MASADA

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı, Sudan'da yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum da kabine toplantısında ele alınacak dış politika başlıklarından olacağını ifade edelim.