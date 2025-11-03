DEM Parti heyetinden İmralı’ya 9. ziyaret! Terörsüz Türkiye’de yeni aşama hazırlığı

03 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 13:28 Güncelleme: 03.11.2025 12:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için İmralı'ya gitti. Görüşmenin PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararı sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gittiği bildirildi.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

"3 KİŞİLİK HEYET GİDECEK"
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan üç kişilik heyet, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde DEM heyetini kabul etmişti (DHA)Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde DEM heyetini kabul etmişti (DHA)

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAYLAR A HABER'DE
Kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Şener Çetin detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;
Terörsüz Türkiye hedefinde süreç adım adım işliyor. Her aşama ilmek ilmek dokunuyor. Bu anlamda yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını yürütüyor. Hem Meclis'te hem sahada yürütülüyor bu çalışmalar. Diğer yandan da İmralı heyetinin çalışmaları devam ediyor.

İMRALI'YA 9.ZİYARET

İmralı heyeti bir kez daha terörist başı Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. En son görüşme Ekim ayının başında yapılmıştı. Aradan bir ay geçti ve yeni bir görüşme olacak. Bu görüşme de İmralı heyetiyle Öcalan'a yönelik yapılan ziyaretin dokuzuncu ziyaret olduğunu söyleyebiliriz.

A Haber Muhabiri Şener Çetin detayları aktardı (ahaber.com.tr)A Haber Muhabiri Şener Çetin detayları aktardı (ahaber.com.tr)

Tabii bu ziyaretin zamanlaması da önemli. Zira geride bıraktığımız hafta PKK terör örgütü Türkiye'den tamamen çekildiklerini açıklamıştı. Bu ziyaretle birlikte yeni bir adım atılacak mı? Atılacak adım ne olacak? Bu da yine DEM heyetinin açıklamasıyla birlikte şekillenmiş olacak.

HEYETTE KİMLER OLACAK?
Yine Van Milletvekili Pervin Buldan, aynı zamanda Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Erol'dan oluşuyor heyet.

Geride bıraktığımız günlerde İmralı heyetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağırlamıştı ki bu ziyarette de yine terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama tüm hatlarıyla ele alındı.

SÜREÇ TİTİZLİKLE İLERLİYOR
Titizlikle ilerliyor süreç. Zira çok hassas. Her şey Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin kardeşliği ve Türk ekonomisinin daha da canlanması için yürütülüyor bu çalışmalar. İşte yapılacak olan bu ziyaret de büyük önem arz ediyor. O ziyaretin ardından da yapılacak açıklamalar da önemli elbette.

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiBaşkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK

