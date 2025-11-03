DEM Parti heyetinden İmralı’ya 9. ziyaret! Terörsüz Türkiye’de yeni aşama hazırlığı

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde DEM heyetini kabul etmişti (DHA)

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DETAYLAR A HABER'DE

Kritik görüşmeye ilişkin A Haber muhabiri Şener Çetin detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Terörsüz Türkiye hedefinde süreç adım adım işliyor. Her aşama ilmek ilmek dokunuyor. Bu anlamda yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını yürütüyor. Hem Meclis'te hem sahada yürütülüyor bu çalışmalar. Diğer yandan da İmralı heyetinin çalışmaları devam ediyor.

İMRALI'YA 9.ZİYARET

İmralı heyeti bir kez daha terörist başı Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. En son görüşme Ekim ayının başında yapılmıştı. Aradan bir ay geçti ve yeni bir görüşme olacak. Bu görüşme de İmralı heyetiyle Öcalan'a yönelik yapılan ziyaretin dokuzuncu ziyaret olduğunu söyleyebiliriz.