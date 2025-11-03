Başkan Erdoğan: Otel yangını davasında sürecin takipçisi olacağız

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin konuşarak, "Yüreklerimize açtığı yara hâlâ tazedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları inanıyorum ki, bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız." dedi.