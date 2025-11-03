Başkan Erdoğan: Bu coğrafyanın bin yıllık sahipleriyiz

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Başkan Erdoğan, "Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Terör tehdidin tamamen bitmesi ile Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak." dedi.