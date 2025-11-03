Başkan Erdoğan: iktidarda 23 yılımızı şanla şerefle geride bıraktık

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İktidardaki 23 yılı şanla şerefle geride bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, gündeme ilişkin konuşarak Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, "Terör tehdidin tamamen bitmesi ile Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak." dedi.