Başkan Erdoğan: Cumhuriyet’in 102. yılını hep birlikte kutladık

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıldönümünü milletçe hep birlikte kutladıklarını söyleyerek, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.