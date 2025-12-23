Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım

Medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyeye getirmişyi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan tutuklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından, geçtiğimiz günlerde yeniden getirildiği adliyede verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci savcılıkta verdiği ek ifadesinde şunları kaydetti:

"Kendi rızamla, kimsenin baskısı altında kalmadan, devletime güvenerek ifade vermek istiyorum. Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı söylemiştim ancak bugün bizzat talepte bulunarak, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadığımı belirtmek isterim.

Telefonumun ve ikinci telefonumun şifrelerini kendi rızamla teslim ettim. WhatsApp yazışmalarımın incelenmesini de gerçeklerin ortaya çıkması için kabul ettim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve yazışmalarda uyuşturucuya ilişkin deliller ortaya çıktı. Uyuşturucuyu geçmişte kullandım fakat kesinlikle kokain ya da kimyasal madde kullanmadım.

THC'nin de suç olduğunu bilmiyordum; yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Saadettin Saran ile duygusal bir ilişki yaşadım, sonrasında arkadaş kaldık. Uyuşturucu satıcısı değil, kullanıcıyım. Yeniden kan testi ve saç örneği alınmasını talep ediyorum. Ayrıca daha sonra avukatımla birlikte gelerek yaşadığım itibar zedelenmesini ve bildiklerimi anlatacağım."