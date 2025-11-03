Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: 100 yıllık partiyi küçük düşürdü

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Özgür Özel'in "Göreve gelirken verdiği yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız' sözlerine atıfta bulunarak "sözünden umutlanmıştık" dedi. Erdoğan, "İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü." dedi.