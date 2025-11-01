TÜGVA Başkanı Beşinci'den sosyal medyadaki iftiralara tepki: Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, vakıf hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan montaj içerik ve iftiralara sert tepki gösterdi. Beşinci, hukuki sürecin takip edileceğini ve vakfın haklı duruşunu savunmaya devam edeceğini açıkladı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, vakıf hakkında sosyal medyada yayılan ve geçmişte yargı kararlarıyla sahteliği tespit edilen mesajlar ve görsellerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşinci, 2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen içeriklerin maksatlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri kapsamında anılan 'montaj içeriklerin' üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir. TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen gerçek dışı paylaşımlar bu kez de yurtdışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı.
"VAKFIMIZA YÖNELTİLEN İTHAMLAR EN HAFİF TABİRİYLE ALÇAKLIKTIR"
Vakfın gençlik çalışmalarına yönelik saldırıların bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Beşinci, şunları kaydetti: "Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebinin yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için yaptığımız mücadele olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız."
"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Beşinci, hukuki sürecin takip edileceğini ve vakfın haklı duruşunu savunmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Buradan açıkça ifade ediyoruz: Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle en değerli hazinemiz gençlerimize ve gönüllülük faaliyetlerine sahip çıkan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PREMİER LİG | Liverpool-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O saati kaçırmayın! Bilim insanları açıkladı: Günün en mutlu zamanı…
- Mutfaktan gelen mucize! O popüler baharatın bilinmeyen sırrı: Bir tutamı…
- BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- O basit alışkanlık hayatınızı değiştirecek! Haftada bir kez yiyin, farkı görün
- Real Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
- Optik illüzyon testi: Ters '95' sayılarının arasında düz olanı 9 saniyede görebilir misin?
- Altın alımları neden durduruldu? Merkez Bankası kararı altın fiyatlarını etkiler mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
- ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda
- 47. İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi yollar trafiğe kapatılacak?
- Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, TÜFE’ye göre ev ve iş yeri kiralarına ne kadar zam gelecek?
- Hafta sonu bahar havası yaşanacak! Yağış yok, pastırma ayazı etkisini artırıyor: Sis ve pus kapıda