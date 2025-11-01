TÜGVA Başkanı Beşinci’den sosyal medyadaki iftiralara tepki: Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz

(Foto: AA)

Beşinci, 2021–2022 yıllarında gündeme getirilen ve kesinleşen yargı kararları ile sahteliği tasdiklenen içeriklerin maksatlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Yargılama safahatında mahkemece yaptırılan uzman incelemeleri kapsamında anılan 'montaj içeriklerin' üçüncü kişiler tarafından üretildiği tespit edilmiş ve fail aleyhine cezaya hükmedilmiştir. TÜGVA aleyhine kara propaganda yürütülmesi maksadıyla servis edilen gerçek dışı paylaşımlar bu kez de yurtdışında firari konumda bulunan kişiler eliyle tekrar gündeme getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"VAKFIMIZA YÖNELTİLEN İTHAMLAR EN HAFİF TABİRİYLE ALÇAKLIKTIR"

Vakfın gençlik çalışmalarına yönelik saldırıların bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Beşinci, şunları kaydetti: "Ahlaktan yoksun şekilde gerçekleştirilen bu saldırıların sebebinin yerli ve milli gençlik yetiştirilmesi için yaptığımız mücadele olduğunu çok iyi biliyoruz. Sosyal medya üzerinden vakfımıza yöneltilen ithamlar en hafif tabiriyle alçaklıktır. Çok şükür ki doğruyuz, dürüstüz ve haklıyız. Hesabını hukuk önünde soracak, hakkımızı sonuna kadar arayacak, susmayacak ve geri adım da atmayacağız."

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Beşinci, hukuki sürecin takip edileceğini ve vakfın haklı duruşunu savunmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Buradan açıkça ifade ediyoruz: Vakfımız hakkında iftira ve karalama kampanyası başlatan isimlere karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle en değerli hazinemiz gençlerimize ve gönüllülük faaliyetlerine sahip çıkan milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Marjinal grupların, terör suçlarından aranan kaçak kişilerin, adresi belli olmayan hesapların maşası olmayan tüm basın mensuplarımıza da kapımız her daim açıktır." ifadelerini kullandı.