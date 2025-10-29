MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı!
MİT Başkanı Büyükelçi İbrahim Kalın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesidir. Bu kutlu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin en temel vazifesidir." dedi.
MİT Başkanı Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesidir. Bu kutlu mirası korumak ve yüceltmek, hepimizin en temel vazifesidir. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, milletimizin güvenliğini sağlamak ve devletimizin bekasını teminat altına almak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Gizli kahramanlarımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı vakar ve sadakatle görevlerini yerine getirmekte, ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden mücadele etmektedir. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
