CANLI | Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...



Başkan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. 81 ildeki tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönül veren yol arkadaşlarıma yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Gençler, siz ne kadar güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın, şu güzelliğiniz dağları deler aşar.

Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizi yürekten selamlıyorum. Gençler, ya siz ne kadar güzelsiniz ya! Allah sizi nazardan saklasın. Şu güzelliğiniz dağları deler aşar. Mevla şu muhabbetimizi daim eylesin. Rabbim zihnimizi, fikrimizi, gayemizi sabit kılsın.

Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir sürede 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık.

Gençler, ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikâyet turları düzenlerken, biz 81 ilimizde, 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir yanında; esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine kadar son iki ayda yüz binlerce vatandaşımızla bir araya geldik.

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz, milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda çok net bir şekilde ortaya koyduk. İstikametini milletin çizdiği, eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk.

CHP'li belediyelerle işimiz biraz daha zor. Şikayet listeleri biraz uzun. Yolda kalan otobüslerden yolsuzluk sorunlarıyla ilgili birçok liste bize iletildi.

500 bin sosyal konut projemizi başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bunların 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Konut projemizin bir kez daha milletimize hayır olmasını diliyorum.

Suriye'den Gazze'ye Körfez'den Rusya ve Ukrayna'ya arasındaki yerlere kadar hiçbir yerde Türkiye'siz denklem kurulamıyor. Türkiye artık küresel bir güce dönüşüyor.