Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Dünyada Türkiye’siz denklem kurulamıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin rolüne değinen Başkan Erdoğan, "Suriye'den Gazze'ye Körfez'den Rusya ve Ukrayna'ya arasındaki yerlere kadar hiçbir yerde Türkiye'siz denklem kurulamıyor. Türkiye artık küresel bir güce dönüşüyor." dedi. CHP hakkında şikayetlerin geldiğini belirten Erdoğan, "CHP'li belediyelerle işimiz biraz daha zor. Şikayet listeleri biraz uzun. Yolda kalan otobüslerden yolsuzluk sorunlarıyla ilgili birçok liste bize iletildi." şeklinde konuştu. Öte yandan Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin ise Erdoğan "Bu meselenin çözülmesini istemeyen odakların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. " ifadelerine yer verdi.

