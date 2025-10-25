Başkan Erdoğan: “Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz”

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? Kurtardık. Allah’ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce terörsüz Türkiye’yi, sonra terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN