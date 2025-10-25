25 Ekim 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan: “Menzilimize doğru yürüyoruz, terörsüz Türkiye hedefindeyiz”
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? Kurtardık. Allah’ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Önce terörsüz Türkiye’yi, sonra terörsüz bölgeyi bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız” dedi.