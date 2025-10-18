Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi Atina’yı rahatsız etti! ABD’deki Yunan diasporaya “Artık devreye girin” çağrısı: Yunanistan Trump’ın Türkiye’ye yakınlaşmasını engellemeyi hedefliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın barış ve istikrar konusundaki başarısı Yunanistan’ı tedirgin etti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki barış çabaları nedeniyle sık sık övgü alan Erdoğan’ın bu tutumu, Atina’da rahatsızlık yarattı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan “Diaspora harekete geçmeli, Kongre’de daha etkili olmalı” çağrısı, Atina’nın ABD’nin Türkiye’ye yakınlaşmasını engellemeye çalıştığını gösterdi. Yunanistan’dan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Başkan Erdoğan’ın Trump’la kurduğu yakın ilişki ve küresel krizlerde üstlendiği etkin arabuluculuk rolünün Yunanistan’da ciddi rahatsızlık yarattığını bildirdi.
Geçtiğimiz günlerde Gazze ve İsrail arasında süren savaşın son bulması amacıyla Mısır'da düzenlenen tarihi zirvede 20'den fazla ülkenin lideri bir araya gelmişti. Türkiye'nin de aralarında yer aldığı dört ülkenin imzaladığı "Niyet Beyanı" ile ateşkes sürecinin ikinci aşaması tamamlandı. Masada Türkiye'yi temsil eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belgeye imza atan liderler arasında yer alması, Ankara'nın barışa giden süreçte üstlendiği kilit rolü bir kez daha ortaya koymuştu.
DÜNYA BAŞKAN ERDOĞAN'I "BÖLGE BARIŞININ MİMARI" OLARAK NİTELENDİRDİ
Zorlu müzakere sürecinde üstlendiği bu kritik rol, Başkan Erdoğan'a uluslararası arenada geniş takdir kazandırdı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın diplomatik çabalarını defalarca överek onu "bölge barışının mimarı" olarak nitelendirdi.
YUNAN MUHALEFET LİDERİ: "TRUMP ERDOĞAN'I ÖVDÜ, BİZ SADECE DEKOR KALDIK"
Ancak Erdoğan'ın bu diplomatik başarısı Yunanistan'da ciddi rahatsızlık yarattı. Trump'ın övgüleri Atina'da siyasi bir krize dönüştü. Yunanistan ana muhalefet partisi PASOK'un lideri Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i sert sözlerle eleştirerek, "Trump, Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken biz, Avrupa ülkeleriyle birlikte sadece dekor olduk." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, "Diaspora harekete geçmeli, Kongre'de daha etkili olmalı" çağrısıyla dikkat çekti. Gazete, Atina yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yakınlaşmasını engellemeye çalıştığını yazdı.
Yunanistan'daki gelişmeleri değerlendiren A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesel diplomaside elde ettiği başarının Atina'da ciddi rahatsızlık yarattığını söyledi. Tahsin, Yunanistan'ın Türkiye'nin artan diplomatik etkisini dengelemeye ve bu yükselişin önüne geçmeye çalıştığını vurguladı.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI ATİNA'YI TEDİRGİN ETTİ
İlhan Tahsin'in açıklaması şöyle:
"Aslında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentileri son derece yüksek. Özellikle askeri teçhizat, silah, helikopter gibi savunma alanlarında ABD'ye büyük ölçüde bağımlılar. Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinde de tüm umutlarını Washington'a bağlamış durumdalar. Bu süreç, özellikle Joe Biden döneminde hız kazandı. Miçotakis'in Biden'la yakın ilişkileri sayesinde Yunanistan, ABD'den ciddi miktarda silah ve destek aldı. Ayrıca ABD'deki güçlü Yunan diasporası da uzun yıllardır Kongre üzerinde etkili bir lobi faaliyeti yürütüyor.
Ancak dengeler, Donald Trump'ın yeniden güç kazanmasıyla değişmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki iyi ilişkiler, iki ülke arasındaki diyaloğu da olumlu yönde etkiliyor. Trump'ın son dönemde Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri, uluslararası barış girişimlerinde Türkiye'nin rolünü açıkça takdir etmesi Atina'da ciddi rahatsızlık yarattı.
"YUNANİSTAN, TRUMP'IN TÜRKİYE'YE YAKINLAŞMASINI ENGELLEMEYİ HEDEFLİYOR"
Özellikle son dönemde ABD öncülüğünde ve Türkiye'nin aktif katkılarıyla gerçekleştirilen üç önemli uluslararası etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış süreçlerindeki belirleyici rolü dikkat çekti. Erdoğan'ın girişimleri sonucunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'daki toplantıya katılamaması ve Trump'ın da bu kararı desteklemesi Yunanistan'da "bardağı taşıran son damla" oldu.
Bu gelişmelerin ardından Atina'da alarm verildi. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde kurmaylar ve diplomatlar, Trump'la temas kurabilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Yunan tarafı, ABD'deki Yunan asıllı milletvekilleri aracılığıyla Trump'a ulaşmaya ve Türkiye'ye yakınlaşmasını engellemeye çalışıyor.
Kathimerini gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında da bu durum açıkça dile getirildi. Yazıda, "Artık diaspora harekete geçmeli, Kongre içinde daha etkili olmalı" ifadeleriyle ABD'deki Yunan lobisine çağrı yapıldı. Amaç, Türkiye'nin bölgesel diplomasi alanında kazandığı ivmenin önüne geçmek.
Özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la kurduğu yakın ilişki ve küresel krizlerde üstlendiği etkin arabuluculuk rolü, Yunanistan'da ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Atina yönetimi, bu yakınlığın Yunan çıkarlarına zarar vereceği endişesiyle Washington'daki tüm kanalları devreye sokmaya çalışıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şekeri yemek mi içmek mi daha tehlikeli? Bilim kanıtladı: Risk dört kat fazla
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gözden kaçırmayın! Vücudunuzdaki bu değişiklik şeker hastalığının gizli belirtisi
- Sadece değerini bilenler tüketiyor! Uzun yaşamanın sırrı bu yeşil bitkide gizli
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu