18 Ekim 2025, Cumartesi
Trump'ın Erdoğan'a övgüleri Yunan basınında!
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki açıklamaları, Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunan basınındaki yorumlarda Washington-Ankara yakınlaşmasına dikkat çekilirken, ABD’deki Yunan diasporasına “Artık devreye girin” çağrısı yapıldı. Notlar, A Haber muhabiri İlhan Tahsin’den aktarıldı.