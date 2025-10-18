18 Ekim 2025, Cumartesi

Trump’ın Erdoğan’a övgüleri Yunan basınında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 01:32
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki açıklamaları, Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunan basınındaki yorumlarda Washington-Ankara yakınlaşmasına dikkat çekilirken, ABD’deki Yunan diasporasına “Artık devreye girin” çağrısı yapıldı. Notlar, A Haber muhabiri İlhan Tahsin’den aktarıldı.
