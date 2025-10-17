Türkiye Gazze için seferber! Özel ekip hazır
Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve yeniden imarı sürecinde tüm imkânlarını seferber ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, yardım için Gazze'ye Türkiye'den 350 TIR'ın giriş yaptığını ve 400'den fazla TIR'ın giriş için beklediğini açıkladı.
Bu çerçevede, insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve yerel makamlarla eşgüdümü sağlamak üzere eski AFAD Başkanı Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.
Güllüoğlu, 15 Ekim'de beraberindeki ekiple sahaya intikal etti. Ekip, şu görevleri yerine getirecek:
İhtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin ve önceliklerin tespitini yapmak.
Gönderilecek malzemenin en isabetli şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak.
Gazze'ye yönelik Türkiye'nin sağlık desteğini güçlendirmek.
TÜRKİYE YARDIM ÜSSÜ
Sabah'ın haberine göre; Bu arada TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye-BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Anlaşması'nı kabul etti.
Anlaşma, İsrail'in yasakladığı UNRWA'nın Türkiye'de ofis kurmasına olanak tanıyor. Bu anlaşma ile Türkiye, Filistinli mültecilere yardımların tedarik merkezi olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?
- Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
- Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?
- İlk Türk kadın avukat kimdir?
- 2009'da Alman Göz Bilimi Derneğinin yayımladığı bir araştırmaya göre, 13 yaşından sonra kadınlar bir yılda en çok 64 kez ağlarken erkekler için bu sayı bir yılda maksimum kaçtır?
- Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell'in "Zift Damlası Deneyi" hangi yılda başlamıştır?
- 1959'dan günümüze kadar Süper Lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?
- Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?
- İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 23 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- 15-21 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOG | ŞOK’ta ev yenileme zamanı: Boya malzemeleri, saksı çeşitleri, buzdolabı…