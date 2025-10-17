Gazze Görev Gücü’ne gönüllü katılmak isteyenler harekete geçti! CİMER’e başvuru yağdı: Maaşsız çalışmaya hazırım

(Foto: AA)

Zirve sonrasında, Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi adına bir Gazze Görev Gücü'nün oluşturulabileceği konusu da görüşüldü.

Gazze Görev Gücü'nde yer almak isteyen vatandaşlar, sağlıktan yeniden inşaya, saha koordinasyonundan askeri görev gücünde yer almaya kadar birçok alanda gönüllü çalışmaya hazır olduklarını içeren mesajlarıyla CİMER'e başvurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinin ardından tepkilerini CİMER üzerinden dile getiren vatandaşlar, ateşkes umuduyla birlikte bu kez yardım gönüllüsü olmak üzere çok sayıda başvuru yaptı.

(Foto: AA)

HER ALANDAN GÖNÜLLÜ BAŞVURUDA BULUNDU

CİMER'e başvurularda, AFAD gönüllüleri, UMKE personeli, BM İnsani Yardım Koordinasyonu Türkiye Ofisinde görev yapan insani yardım görevlileri, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarında görev üstlenen kamu görevlileri, TSK bünyesinde sınır ötesi operasyonlarda yer alan ve askeri görev gücüne katılmaya hazır olduğunu belirtenler, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarından Gazze'de organize edilecek sağlık hizmetlerine dahil olmak isteyen gönüllülerin de aralarında bulunduğu vatandaşların talepleri yer aldı.

Gönüllüler arasında, ekipleriyle yemek yapmaya ve dağıtmaya talip olan restoran sahibi ve aşçılar, aşevi açmak isteyenler, yeniden inşa ve imarda ücretsiz çalışmaya hazır olduğunu bildiren işçiler ve iş makineleriyle görev almak isteyen operatörler de bulundu.

Ayrıca göreve hazır olduğunu belirtenler arasında, genç mühendisler, güvenliğin tesisinde görev almak isteyen güvenlik görevlileri, sosyal hizmetler ve çocuk gelişimi eğitimli olup Filistinli çocuklara yönelik faaliyetlerde yer almak isteyenler yer aldı.

"MUTFAKTA BULAŞIK DAHİ YIKARIM"

Edinilen bilgiye göre, bu başvuruların içerisinde, hiçbir konuda görevlendirilemese bile "Mutfakta bulaşık dahi yıkarım. Yeter ki o topraklara, mazlumlara bir faydam dokunsun." mesajını ileten 46 yaşında bir vatandaş da bulundu.