14 Ekim 2025, Salı
Gazze Belediye Başkanı Yahya Al Sarraj A Haber'de açıkladı: Yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 22:04 Güncelleme: 14.10.2025 23:29
Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ateşkes nedeniyle Gazzelilerin umut dolu olduğunu söyleyen Sarraj, " Gelen yardımlar iki yol üzerinde geliyor. Biri yardım, diğeri ise tüccarlar için. Ücretsiz gelen yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor." dedi.

Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınına katıldığı telefon bağlantısıyla açıklamalarda bulundu.

Peki, dünyanın gözünü çevirdiği noktada ne oluyor? Detayları Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınına telefon bağlantısıyla aktardı.

Al Sarraj'ın açıklamalarından satır başları...
Geçen haftadan çok daha iyi oldu çok daha güvenlik ve sakinlik durumu hissediyoruz. Yardımlar kısıtlı bir şekilde girmeye başladı. Biz bu durumdan mutluyuz. Ateşkesin bitmesinden sonra savaşın tamamen bitmesine memnuniyetle devam ediyoruz. Tabii ki yaşadığımız zorluklar devam ediyor. Çünkü evlerin yıkılması vs çok büyük sorun oluşturuyor. Özellikle de su sıkıntısı yaşıyoruz. Ayrıca çadırlarla da sıkıntılar yaşıyoruz

Gazzeliler şu an umut dolu. Yardımlar genel bir şekilde geliyor. Şu ana kadar Gazzelilere kolay bir şekilde ulaşılmıyor. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor. Çoğu gelen yardımlar bilindik tüccarlar için geliyor.

Gelen yardımlar iki yol üzerinde geliyor. Biri yardım, diğeri ise tüccarlar için. Ücretsiz gelen yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. İsrail destekli çeteler yok ediliyor.

