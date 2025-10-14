Gazze Belediye Başkanı Yahya Al Sarraj A Haber’de açıkladı: Yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Gazzeliler şu an umut dolu. Yardımlar genel bir şekilde geliyor. Şu ana kadar Gazzelilere kolay bir şekilde ulaşılmıyor. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor. Çoğu gelen yardımlar bilindik tüccarlar için geliyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Gelen yardımlar iki yol üzerinde geliyor. Biri yardım, diğeri ise tüccarlar için. Ücretsiz gelen yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. İsrail destekli çeteler yok ediliyor.