Gazze Belediye Başkanı Yahya Al Sarraj A Haber'de açıkladı: Yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz
Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ateşkes nedeniyle Gazzelilerin umut dolu olduğunu söyleyen Sarraj, " Gelen yardımlar iki yol üzerinde geliyor. Biri yardım, diğeri ise tüccarlar için. Ücretsiz gelen yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor." dedi.
Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınına katıldığı telefon bağlantısıyla açıklamalarda bulundu.
Peki, dünyanın gözünü çevirdiği noktada ne oluyor? Detayları Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınına telefon bağlantısıyla aktardı.
Al Sarraj'ın açıklamalarından satır başları...
Geçen haftadan çok daha iyi oldu çok daha güvenlik ve sakinlik durumu hissediyoruz. Yardımlar kısıtlı bir şekilde girmeye başladı. Biz bu durumdan mutluyuz. Ateşkesin bitmesinden sonra savaşın tamamen bitmesine memnuniyetle devam ediyoruz. Tabii ki yaşadığımız zorluklar devam ediyor. Çünkü evlerin yıkılması vs çok büyük sorun oluşturuyor. Özellikle de su sıkıntısı yaşıyoruz. Ayrıca çadırlarla da sıkıntılar yaşıyoruz
Gazzeliler şu an umut dolu. Yardımlar genel bir şekilde geliyor. Şu ana kadar Gazzelilere kolay bir şekilde ulaşılmıyor. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor. Çoğu gelen yardımlar bilindik tüccarlar için geliyor.
Gelen yardımlar iki yol üzerinde geliyor. Biri yardım, diğeri ise tüccarlar için. Ücretsiz gelen yardımlar kısıtlı şekilde geldiği için sıkıntı yaşıyoruz. İsrail destekli çeteler yok ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlar uyardı: Gece telefonu bırakın! Depresyon riskini artıran o alışkanlık
- 5 besinle fark yaratın! Diyetisyenler önerdi: Şişkinliği kökünden çözen doğal yöntem
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?
- Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?