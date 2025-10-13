Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Başkan Erdoğan'ın havada olduğu esnada İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağı belirtildi. Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın pilotlara talimat vererek Mısır'a inmemeyi ve pisti pas geçmelerini söylediği iddia edildi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları anlattı.

