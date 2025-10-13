13 Ekim 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 15:28 Güncelleme: 13.10.2025 16:58
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere gittiği Mısır'da diplomasi trafiği de yürüttü. Erdoğan burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere çok sayıda liderle bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere gittiği Mısır'da diplomasi trafiği de yürüttü. Erdoğan burada birçok ülke lideriyle temaslarda bulundu.

GAZZE ZİRVESİ ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İLK OLARAK BAE'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan (A Haber arşiv)Başkan Erdoğan ve BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan (A Haber arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Starmer (Solda) ve Başkan Erdoğan (AFP)İngiltere Başbakanı Starmer (Solda) ve Başkan Erdoğan (AFP)

BİR TEMAS DA STARMER İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etti."

GAZZE ZİRVESİ ÖNCESİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ!

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sol 2), Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer (solda), İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sağ 2) ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda) ile bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sol 2), Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer (solda), İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sağ 2) ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda) ile bir araya geldi. (AA)

MELONI DE DAHİL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

KATAR EMİRİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar Başkan Erdoğan’dan Mısır’da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
