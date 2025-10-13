Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere gittiği Mısır'da diplomasi trafiği de yürüttü. Erdoğan burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmak üzere çok sayıda liderle bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak üzere gittiği Mısır'da diplomasi trafiği de yürüttü. Erdoğan burada birçok ülke lideriyle temaslarda bulundu.
İLK OLARAK BAE'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.
BİR TEMAS DA STARMER İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını ifade etti."
MACRON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan Mısır'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
MELONI DE DAHİL OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
KATAR EMİRİYLE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
- 28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?
- 50 yaşında 25'lik görünmenin sırrı ortaya çıktı! Sıcak duş, mavi ışık, sakız… Güzellik doktorları uyarıyor
- Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?
- ZAMLI KYK BURS/KREDİ MİKTARI 2026 | KYK yeni burs miktarları belli oldu mu, ne kadar ödenecek?
- Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife
- KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı E-DEVLET | 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
- Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
- Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 9 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
- VGM burs başvuru takvimi 2025-2026 | VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, şartları neler?