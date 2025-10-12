ABB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş'ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2021-2024 yılları arasındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni iddialar gündeme geldi. Ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarının, konser organizasyonlarındaki usulsüzlüklerin Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde yürütüldüğünü gösterdiği öne sürülüyor. Öte yandan soruşturmada "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni" ifadesi dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021– 2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Dosyada yer alan yazışmalarda şüpheliler Selahattin Çetinkaya, Hacı Ali Bozkurt, Üstün Alpay ve Levent Erdoğan'a konser işleri üzerinden kamu parasının usulsüz biçimde aktarıldığı görülüyor.
Çetinkaya, "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni, az bir miktar da kapora göndereceğim, müsaade ederseniz tarihlerini tutamıyorum" mesajını gönderdi.
"AYRI AYRI KESİN DETAYLI BÜTÇEYİ ALACAĞIZ"
Bozkurt ise buna, "Tamam, Yalın ve Duman, yarın kahvaltıda başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz" yanıtını verdi.
Yazışmalarda, Bozkurt'un "Bütçe önemli, başkana hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçeyi alacağız" ifadesini kullanması, konserlerin mali planlamasında başkanın onay sürecinin bulunduğuna işaret etti.
Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor.
"NEDEN KARI DÜŞÜK İŞLER BİZE VERİLİYOR"
Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi bire bir konuşuyor onlarla" yanıtını vermesi dikkat çekti.
SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ
Soruşturma kapsamında elde edilen bu mesajlar, belediye içinde belirli kişi ve firmalara kayırma yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem birimi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM promosyon tutarı son durum 2025 | EGM promosyon ihalesi ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İstanbul'da kapalı yollar listesi 2025 | Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü neden trafiğe kapalı, ne zaman açılacak?
- Pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ayda olur?
- Ne hissetseler gerçek oluyor! Astrolojiye göre sezgileri en güçlü 5 burç
- Narkozsuz ağrı kesici: Yoğun bakım hastalarının ağrısını dindiren müzik sırrı!
- FORMULA 1 TAKVİM: Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta?
- Daha fazla tüketin! Bilim açıkladı: Demans riskini %49 azaltan o vitaminin sırrı
- Zeka testi: Şahin gözlüler bile başarısız oldu! 4 tırtılı 24 saniyede görebilecek misiniz?
- Güzellik rutininin gizli kahramanı: Hindistan cevizini hangi alanlarda kullanmalısınız?
- TARIM KREDİ 10-12 EKİM KATALOG | Fırsat dolu Hafta Sonu indirimleri başladı! Ayçiçek yağı 419 TL, 16’lı kağıt havlu 169 TL…
- Kişilik testi: Kibrit mi penguen mi? Bu görselde ilk gördüğün şey ruh halini anlatıyor
- Sıfır eforla gelen tehlike: Dünyanın en kolay işi, sağlığınızın en büyük düşmanı çıktı