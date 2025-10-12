ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor.

"NEDEN KARI DÜŞÜK İŞLER BİZE VERİLİYOR"

Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi bire bir konuşuyor onlarla" yanıtını vermesi dikkat çekti.