12 Ekim 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri ABB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş'ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

ABB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş'ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 07:59 Güncelleme: 12.10.2025 09:06
ABONE OL
ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2021-2024 yılları arasındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni iddialar gündeme geldi. Ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarının, konser organizasyonlarındaki usulsüzlüklerin Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bilgisi dahilinde yürütüldüğünü gösterdiği öne sürülüyor. Öte yandan soruşturmada "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni" ifadesi dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021– 2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen "zimmet" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

KONSER SORUŞTURMASI YAVAŞ'A UZANDI

Dosyada yer alan yazışmalarda şüpheliler Selahattin Çetinkaya, Hacı Ali Bozkurt, Üstün Alpay ve Levent Erdoğan'a konser işleri üzerinden kamu parasının usulsüz biçimde aktarıldığı görülüyor.

ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

Çetinkaya, "Başkanım, Yalın 30 Ağustos ve Duman 27 Ağustos sözlü onaylarını vereyim mi sanatçılara, bu ikisi çok sıkıştırıyor beni, az bir miktar da kapora göndereceğim, müsaade ederseniz tarihlerini tutamıyorum" mesajını gönderdi.

ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

"AYRI AYRI KESİN DETAYLI BÜTÇEYİ ALACAĞIZ"

Bozkurt ise buna, "Tamam, Yalın ve Duman, yarın kahvaltıda başkana söylerim, inşallah bir sıkıntı olmaz" yanıtını verdi.

Yazışmalarda, Bozkurt'un "Bütçe önemli, başkana hafta sonuna kadar her bir etkinlik için ayrı ayrı kesin detaylı bütçeyi alacağız" ifadesini kullanması, konserlerin mali planlamasında başkanın onay sürecinin bulunduğuna işaret etti.

ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor

Yine dosyada, şüphelilerden Levent Erdoğan ile Üstün Alpay arasındaki mesajlarda, ihalelerin kimlere verileceğine dair yönlendirmeler yapıldığı görülüyor.

"NEDEN KARI DÜŞÜK İŞLER BİZE VERİLİYOR"

Levent Erdoğan'ın, "Neden güzel işleri onlar alıyor da neden zor ve kârı düşük işler bize veriliyor?" mesajına karşılık, Alpay'ın "Bizden yanıyor, yemiyor, tanıdık diye düşünüyoruz, başkan ağzından düşürmüyor, Selahattin ve Onur'un kendisi bire bir konuşuyor onlarla" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Duman (ahaber.com.tr)Duman (ahaber.com.tr)

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bu mesajlar, belediye içinde belirli kişi ve firmalara kayırma yapıldığı iddialarını güçlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller doğrultusunda Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem birimi hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi!Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! MANSUR YAVAŞ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor ABB’deki yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Her şey Mansur Yavaş’ın onayıyla yapıldı iddiası: Duman ve Yalın çok sıkıştırıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör