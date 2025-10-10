ABB’deki konser yolsuzluğunda Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti

(Foto: AA)

154 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.