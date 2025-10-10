ABB'deki konser yolsuzluğunda Başsavcılık Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.
154 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edildi
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TUTUKLANAN İSİMLER
Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BEDAŞ açıkladı! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hafta sonu hangi ilçelerde kesinti olacak?
- İradeleri çelikten! Yıllarca beklemeyi göze alan en sabırlı 4 burç
- Kahvaltınızdaki ‘masum’ alışkanlık aslında düşmanınız! Uzmanlar uyardı: Kaşık kaşık şeker tüketiyormuşuz
- Atmayın, yiyin! Uzmanlar açıkladı: Kararan avokadonun bilinmeyen gerçekleri
- Zeka testi: Ters 39’lar arasında 93 sayısı gizleniyor! Görenlerin yalnızca yüzde 5’i 8 saniyede bulabildi
- B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği önlemenin lezzetli yolları
- DKMP 240 Personel Alımı 2025: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı…
- 2025-2026 EuroLeague | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?
- Maria Corina Machado kimdir? 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado kaç yaşında, nereli?
- Ateşkes piyasaları nasıl etkiledi: Gram altında düzelme olacak mı? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş 2026 için rakam verdi
- KPSS PUAN TÜRLERİ 2025: KPSS P1, P2, P3, P48 nedir? Hangi mesleklerde kullanılır?