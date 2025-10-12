12 Ekim 2025, Pazar

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı
Giriş: 12.10.2025 09:06
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturmasının kapsamı genişliyor. Savcılık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni talep etti. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarının bir diğer adresi Manavgat'ta ise; belediyedeki rüşvet ağının detayları ortaya çıktı. Konuşulan rakam 180 milyon lira...
