12 Ekim 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Konser soruşturması Mansur Yavaş’a uzandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen konser soruşturmasının kapsamı genişliyor. Savcılık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni talep etti. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarının bir diğer adresi Manavgat'ta ise; belediyedeki rüşvet ağının detayları ortaya çıktı. Konuşulan rakam 180 milyon lira...