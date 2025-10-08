CANLI | Sözcü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Netanyahu soykırım yapıyor. Soykırıma karşı duran herkesi tebrik ediyorum. İsrail'in barbarlığını lanetliyoruz.Aktivistler Gazzelilerin mesajını dünyaya yayıyor.
İnsanlık dışı karakterlerini gösterdiler. İsrail'in yanında durmak utanç verici. Maalesef tarihten ders almayan yaklaşımlar oldu. Hamas'ın cevabı takdire şayan. Netanyahu barışa düşmandır. Kendi kişisel kaderini düşman yapmaya bağlamış.
Gazze planına fırsat verilmeli. Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor.
Filistin'i Filistinliler yönetmeli. Filistinlilerin sürgün edilmesi kabul edilemez. Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor.
Bugün iyi gelişmeler olabilir. Ateşkese hızlıca ulaşılması yardımların önünü açacaktır.
Terörsüz Türkiye tarihi adımdır. Odağımız PKK'nın feshi. Bütün uzantılarıyla bunun gerçekleşmesi gerek.
Ayrıntılar geliyor...