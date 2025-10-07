İstanbul’da metrolarda yeni dönem! Ek valizler için ilave ücret alınacak | Tepkiyle karşılandı

İstanbul'daki metrolarda ek valizler için ücret alınacak (AA)

DETAYLAR BELLİ OLDU

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.