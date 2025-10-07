İstanbul’da metrolarda yeni dönem! Ek valizler için ilave ücret alınacak | Tepkiyle karşılandı

07 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 16:43 Güncelleme: 07.10.2025 17:13
İBB iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edenlerden ilave yolculuk ücreti alınacağını duyurdu. Alınan karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İşte yeni uygulamanın detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

TEPKİ ÇEKTİ

İBB'nin ek valizler için ücret talep etmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

