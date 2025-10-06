Mossad ajanları hakkında yeni gelişme! 2 şüpheli tutuklandı | Sevk yazısı ortaya çıktı: Dolandırıcılık için kabul etmiş
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ile bu servise casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip tutuklandı. Çiçek'in, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan savcılığın sevk yazısında Çiçek'in suçlamaları kabul etmediği, tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettiği, anlaştığı 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile bu servise casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip'in savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerden Serkan Çiçek'in Başakşehir'deki bir sitede keşif çalışması yaptığı, burada fotoğraf ve video çektiği ifade edildi.
FİZİKİ TAKİP VE FOTOĞRAF VİDEOLAR ÜZERİNDEN PAZARLIK
Yazıda söz konusu sitede daha çok yabancı uyruklu kişilerin kaldığı, daha önce birçok soruşturmada takibi yapılan sitelerden olduğu, şüpheli Çiçek'in çektiği fotoğraf ve videoları Mossad'a çalıştığı tespit edilen Faysal Rasheed kod adlı kişiyle WhatsApp isimli uygulama üzerinden iletişime geçerek paylaştığı ve fiziki takip, fotoğraf-video konularında pazarlık yaptığı, bunun karşılığında bu kişiden kripto para aldığı belirtildi.
DOLANDIRICILIK İÇİN KABUL ETMİŞ!
Çiçek'in söz konusu site içinde kendisinden istenen kişiyi takip edebilmek amacıyla kiralık ev aradığı aktarılan yazıda yer alan şüphelinin ifadesine göre, söz konusu suçlamaları kabul etmediği, tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettiği, anlaştığı 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadığını beyan ettiği aktarıldı.
ARAMA KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Yazıda, şüphelinin yazışmalarından da anlaşılacağı üzere Faysal Rasheed'in yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğunun tespit edildiği, şüphelinin fotoğraflama işlemini yaptığına dair güvenlik kamerası görüntülerinin tespit edildiği kaydedildi. Çiçek hakkında, Şırnak Sulh Ceza Hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranma kaydı olduğu, şüpheli Tuğrulhan Dip ile de görüşme kayıtlarının olduğu yazıda bildirildi.
Sevk yazısında, Şüpheli Tuğrulhan Dip hakkında verilen gözaltı kararından yakalanmadan önce haberdar olabileceğinin ve dijital materyallerinde bulunabilecek olası delilleri yok edebilecek kadar zamanının bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.
Görüşme kaydının bulunduğu Çiçek'in ifadesinde, Musa Kuş isimli kişiyle tanıştıklarını, bu kişinin Tuğrulhan Dip'in hukuk bürosunda katip olarak çalıştığını, aynı zamanda dedektiflerin ihtiyacı olan bilgileri temin edebileceklerini söylediği aktarıldı.
Yazıda, Çiçek'in, Musa Kuş'un dedektiflik işleri ile ilgili Tuğrulhan Dip'e bilgi verdiğine, söz konusu işler hakkında ne tür işlemler yapılacağına dair birlikte kararlaştırdıklarına, bunun ücretini Kuş ve Dip'in birlikte aldıklarına, Tuğrulhan Dip'in zina konulu boşanma davaları için Musa Kuş'tan üçüncü kişilerin otel kayıtlarına bakmasını istediğine, Kuş'un da söz konusu bilgileri temin ettiğine yönelik beyanına da yer verildi.
Çiçek'in, Tuğrulhan Dip'le su arıtma işine girdiklerini, bu dönemde Kuş'un gözaltına alındığını, Dip'in bu olayın kendisine sıçrayacağını düşünerek panik olduğunu, eski ofisinde bulunan bilgisayarını temizlediğini ve bazı evrakı ofisten yanına aldığını, Dip'in Osman Ç. ile birlikte otel kayıtlarının sorgulanması, HTS kayıtlarının temini gibi konularda birlikte çalıştıklarını bildiğini aktarmasına da yazıda işaret edildi.
Yazıda, şüpheli Dip'ten ele geçen dijital materyalin bir kısmının ön inceleme işleminin tamamlandığı, bir kısmının henüz incelenemediği, bu aşamada yeni tespitlerin çıkabileceği belirtildi.
Şüpheli Tuğrulhan Dip, ifadesinde, Çiçek'in hakkında verdiği beyanlara katılmadığını, operasyon sabahı 05.30 sıralarında evinden işe gitmek amacıyla çıktığını, sonrasında evinde kurulu bulunan alarm sisteminin çaldığını, telefon üzerinden güvenlik kamerasını izlediğinde ikamete polislerin geldiğini gördüğünü iddia etti.
CASUSLUKTAN CEZA ALAN MUSA KUŞ'LA İRTİBAT
Avukat Dip, önemli dava dosyalarına baktığını, mesleği gereği gözaltı esasları hakkında bilgisi olduğunu ifadesinde kaydetti.
Gözaltına alınması halinde evine gelen polislerin ofisine de gideceğini bildiğinden dolayı tanıdığı Osman Ç'nin ikametine gittiğini anlatan Dip, dosyaların atamalarını yaptıktan sonra zaten kendisinin işlemler için karakola geleceğini ancak aradan çok zaman geçmeden polislerin adresinde kendisini gözaltına aldığını öne sürdü.
Yazıda, Musa Kuş hakkında, "suç örgütü kurma", "yönetme" ve "askeri siyasal casusluk" suçlamaları kapsamında çok sayıda soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğuna, askeri ve siyasal casusluk suçu kapsamında cezaya hükmedildiğine dikkat çekilerek, Musa Kuş'un şüpheli Tuğrulhan Dip'le çok sayıda para trafiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...
- YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...
- KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?
- 6 Ekim'de ne oldu, bugün ne günü? İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, önemi nedir? İşte tarihçesi...
- 24 saatte hava buz kesecek! Yeni soğuk hava dalgası geldi: İstanbul, Ankara, İzmir... Şemsiye ve mont şart
- Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor