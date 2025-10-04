Gazze’yi dünyaya duyurdular! A Haber’de çarpıcı analiz: Demir Kubbe’den sonra deniz kubbe de aşıldı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE BU İŞİN HER TARAFINDA VAR"

Sadece Filistinlilerin, Gazze'nin, Filistin'in, sadece oradaki insanların, sadece Arapların, sadece Müslümanların meselesi olmayıp bütün insanlığın meselesi olduğunu ortaya koyan bir tablo bu. Çünkü 46 değişik ülkeden 497 kişi tam bir vicdan hareketi, tam bir insanlık hareketi. Dolayısıyla muhteşem bir şey. Bugünkü tablonun güzel tarafı da şu: Türkiye'nin bu tür işlerin neresinde olduğu hep düşünülürdü. Başından beri hatırlayın, "Niye Türkiye'den gitmediler?" falan gibi değişik sorular soruldu. Ama Sumut Filosu harekete geçtikten bugüne kadar Türkiye'nin bir şekilde bu işin kıyısında, köşesinde, yukarısında, orasında, burasında olduğunu ve bugün itibarıyla da ilk kafile olarak getirilen 137 kişiyi Türk Hava Yolları'nın getirmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gönderdiği uçakla getirilmesi... Bunlardan 36'sının Türk, 101 tanesinin değişik ülkelerden olması da gösteriyor ki Türkiye bu işin hemen her tarafında var. Ama bazen bazı şeyleri açıktan yapmak gerekirken, bazı şeyleri de bu tür yapmak gerekmiyor. Umulur ki geriye kalan 360 civarında hakikaten insanlığın şeref, belki şeref sebebi olacak o diğer arkadaşlarımız, diğer kardeşlerimiz de en kısa sürede hürriyetlerine kavuşurlar.

Bu arada inşallah yeni yola çıkan galiba 11 gemilik bir benzer bir filo var. Umulur ki o, daha iyisini başarır. Ve onun hemen ardından büyük ihtimalle dünyanın değişik yerlerinden katılımcılarla bir başka filo daha yola çıkmak üzere şu anda hazırlanıyor, yürüyor. Dolayısıyla açıkça söylemek gerekirse İsrail'i pek de hoşlanmayacağı günler bekliyor. Bu yüzden Sumut Filosu'na katılan herkesten Allah razı olsun. Özellikle Türkiye'den gidenlere teşekkür etmemiz gerekiyor ama bunun bir insanlık meselesi olduğunu ortaya koyan bütün ülkelerden katılımcılara da bence teşekkür etmemiz gerekiyor.