ABD medyasında çarpıcı kulis: Netanyahu tutuklanabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de saldırıları durdurun çağrısına rağmen katil İsrail bugün 57 Filistinliyi daha Gazze'ye yaptığı bombardımanlarda katletti. ABD kulislerinde Netanyahu rahatsızlığının yükseldiği belirtilirken Amerikan derin devletinin "katil Bibi için tutuklama" olabileceği yönünde haberler gelmeye başladı.

A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, "Netanyahu'nun üzerinde çok ciddi bir baskı var. Özellikle de Gazze'deki bu sürecin tamamlanmasının ardından şu an Amerikan derin yapısında Netanyahu'nun tutuklanabileceği yönünde çok özel bilgiler dolaşıyor." dedi.

Sapmaz, açıklamasının devamında Amerikan medyasında yer alan bir başka habere değindi. Buna göre Trump'ın Netanyahu'dan kurtulmak istediği belirtildi.

