BM’den Gazze açıklaması: Trump’ın ateşkes planı bir fırsat

(Foto: AA)

Bölgenin dört bir yanından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 170 bin ton yiyecek, ilaç, barınak ve diğer acil ihtiyaç duyulan malzemelerin hazır beklediğini belirten Fletcher, "Harekete geçmeye hazır ve istekliyiz." ifadesine yer verdi.

BM ve ortaklarının planlarının teori olmadığını, pratikte çalıştığının birçok kez ispatlandığını belirten Fletcher, sivillere ilkeli ve tarafsız şekilde en güvenli, en direkt yoldan yardımları ulaştırmaya hazır olduklarını kaydetti.