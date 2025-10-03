BM'den Gazze açıklaması: Trump'ın ateşkes planı bir fırsat
Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fletcher, insani yardımların ulaştırılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının bir "fırsat" olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Fletcher'ın yazılı açıklamasını yayımladı.
Fletcher, "Trump'ın Gazze girişiminin bir fırsat penceresi" açtığını öne sürerek "Bu, hem Filistinlilere acil ihtiyaç duyulan ölçekte hayat kurtarıcı yardım alma hem de rehineleri eve getirme fırsatı sunuyor." ifadesini kullandı.
Bölgenin dört bir yanından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 170 bin ton yiyecek, ilaç, barınak ve diğer acil ihtiyaç duyulan malzemelerin hazır beklediğini belirten Fletcher, "Harekete geçmeye hazır ve istekliyiz." ifadesine yer verdi.
BM ve ortaklarının planlarının teori olmadığını, pratikte çalıştığının birçok kez ispatlandığını belirten Fletcher, sivillere ilkeli ve tarafsız şekilde en güvenli, en direkt yoldan yardımları ulaştırmaya hazır olduklarını kaydetti.
Fletcher, "Bu kabus çok uzun sürdü. Her dakika gecikme daha fazla acıya yol açıyor. Şimdi yardımların ulaşması için şansımız var. Tüm taraflara ateşkes konusunda anlaşmaları, bize erişim hakkı ve çalışma izni sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN GAZZE PLANI
Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
- ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Diyetler tarihe karıştı: Fazla kilo ömrü uzatıyor mu? Bilimden şaşırtan araştırma…
- İşsizlik maaşı yattı mı, Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru nereden yapılır?
- ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEME SORGULAMA 2025: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
- FORMULA 1 TAKVİM | F1 yarışı bu hafta var mı? Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- İstanbullular dikkat! Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?