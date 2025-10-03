03 Ekim 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri BM'den Gazze açıklaması: Trump'ın ateşkes planı bir fırsat

BM'den Gazze açıklaması: Trump'ın ateşkes planı bir fırsat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.10.2025 18:45
ABONE OL
BM’den Gazze açıklaması: Trump’ın ateşkes planı bir fırsat

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Fletcher, insani yardımların ulaştırılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının bir "fırsat" olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Fletcher'ın yazılı açıklamasını yayımladı.

Fletcher, "Trump'ın Gazze girişiminin bir fırsat penceresi" açtığını öne sürerek "Bu, hem Filistinlilere acil ihtiyaç duyulan ölçekte hayat kurtarıcı yardım alma hem de rehineleri eve getirme fırsatı sunuyor." ifadesini kullandı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Bölgenin dört bir yanından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 170 bin ton yiyecek, ilaç, barınak ve diğer acil ihtiyaç duyulan malzemelerin hazır beklediğini belirten Fletcher, "Harekete geçmeye hazır ve istekliyiz." ifadesine yer verdi.

BM ve ortaklarının planlarının teori olmadığını, pratikte çalıştığının birçok kez ispatlandığını belirten Fletcher, sivillere ilkeli ve tarafsız şekilde en güvenli, en direkt yoldan yardımları ulaştırmaya hazır olduklarını kaydetti.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Fletcher, "Bu kabus çok uzun sürdü. Her dakika gecikme daha fazla acıya yol açıyor. Şimdi yardımların ulaşması için şansımız var. Tüm taraflara ateşkes konusunda anlaşmaları, bize erişim hakkı ve çalışma izni sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI
Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Putin’den Gazze açıklamasıPutin’den Gazze açıklaması PUTİN'DEN GAZZE AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan’dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklamaBaşkan Erdoğan’dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN F-35 UÇAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BM’den Gazze açıklaması: Trump’ın ateşkes planı bir fırsat BM’den Gazze açıklaması: Trump’ın ateşkes planı bir fırsat BM’den Gazze açıklaması: Trump’ın ateşkes planı bir fırsat
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör