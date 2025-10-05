Trump katil Bibi’den rahatsız! Amerikan medyasından çarpıcı kulis: Netanyahu tutuklanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze Planı’na ilişkin açıklamasının ardından bir paylaşımda bulunarak İsrail'in saldırıları durdurma çağrısında bulunmuştu. Katil İsrail İşgal güçleri, Trump'ın çağrısına rağmen Gazze'yi bugün de vurarak 57 Filistinliyi katletti. Konuya ilişkin yankılar sürerken A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD’de dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek Gazze meselesinden dolayı Netanyahu'dan rahatsızlık duyulduğunu bununla Amerikan derin devletinde katil Bibi'nin tutuklanabileceği bilgisinin dolaştığını söyledi.