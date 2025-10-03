Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 18:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR...
Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GAZZE İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR"
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İSRAİL SALDIRILARINI SONLANDIRMALI
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

