Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

(Foto: AA)

İŞTE ELE ALINAN KONULAR...

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Washington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.