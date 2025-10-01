01 Ekim 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklama: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 20:05 Güncelleme: 01.10.2025 21:30
Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan F-35'lere ilişkin bir soruya "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Burada Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

"F 35 SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Resepsiyona katılan Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

