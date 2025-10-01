Başkan Erdoğan'dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklama: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım
Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan F-35'lere ilişkin bir soruya "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" yanıtını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ile görüşmesine ilişkin "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.
Burada Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.
"F 35 SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ"
Resepsiyona katılan Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor
- Fenerbahçe Beko-Paris Basketball maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- ÖSYM SINAV TAKVİMİ | Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ne zaman, saat kaçta?
- TOBB NEFES 2025 DESTEK PAKETİ: Nefes Kredisi başvuruları nereden yapılacak, kimler başvurabilir, kredi tutarı ne kadar?
- Genç çiftlere 250 bin TL kredi desteği başladı: Evlilik kredisi başvuruları nereden yapılacak, şartlar neler?
- Memura emekliye ocakta %19.54 zam! FKB'den yeni enflasyon tahmini geldi: Polis, öğretmen meslek meslek maaş tablosu
- Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü
- 3 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG: Bu hafta BİM’de hangi ürünler var? Şarjlı süpürge, ütü masası, yemek takımı…
- 2025-2026 VGM Burs Başvuru Ekranı: VGM burs başvuruları başladı mı, ne kadar, aranan şartlar neler? İlkokul, ortaokul, lise…
- Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlama mesajları ve sözleri
- Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler