Gündem Gazze talep ABD’den! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze’deki durumu ele aldı. Görüşmenin Trump’ın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine değinirken, savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgedeki barış ve istikrar için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığını ve İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının barış girişimlerinin başarısı açısından kritik olduğunu aktardı.

