DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan, DEAŞ bağlantılı ailenin öldürdüğü Binali Aslan cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Aslan'ın öldürüldüğü ve gömüldüğü nokta, A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Cinayetin ayrıntılarını, Aslan'ın gömüldüğü bölgeden aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, olayın perde arkasını paylaştı.

Halil İbrahim'in aktardığı notlar şu şekilde:

"Ankara'da şehirlerarası otobüs terminalinde minibüsüyle çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde evinden çalışmak üzere ayrıldı. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir anda ortadan kaybolan Aslan'dan ailesi de haber alamayınca, Aslan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Binali Aslan'ın Gölbaşı'na iki kişiyi götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Devam eden soruşturma sonucunda şüpheli kişilerin Hatay'a gittiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma ve polis ekipleri devreye girerek çalışmaları başlattı. 21 Eylül'den itibaren MOBESE kameraları incelenmeye başlandı.