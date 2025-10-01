01 Ekim 2025, Çarşamba
DEAŞ'lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi

DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.10.2025 17:44 Güncelleme: 01.10.2025 17:45
DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi

Fransa’dan Türkiye’ye gelen DEAŞ’lı aile tarafından öldürülen servis şoförü cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin, Ankara’da öldürdükleri adamın cansız bedenini araçla 480 kilometre yol kat ederek Mersin’e götürdükleri belirlendi. Cinayetin ayrıntılarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan, DEAŞ bağlantılı ailenin öldürdüğü Binali Aslan cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Aslan'ın öldürüldüğü ve gömüldüğü nokta, A Haber kameraları tarafından görüntülendi. Cinayetin ayrıntılarını, Aslan'ın gömüldüğü bölgeden aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, olayın perde arkasını paylaştı.

DEAŞ'LI AİLENİN SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİ!

Halil İbrahim'in aktardığı notlar şu şekilde:

"Ankara'da şehirlerarası otobüs terminalinde minibüsüyle çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde evinden çalışmak üzere ayrıldı. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bir anda ortadan kaybolan Aslan'dan ailesi de haber alamayınca, Aslan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından güvenlik birimleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Binali Aslan'ın Gölbaşı'na iki kişiyi götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Devam eden soruşturma sonucunda şüpheli kişilerin Hatay'a gittiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma ve polis ekipleri devreye girerek çalışmaları başlattı. 21 Eylül'den itibaren MOBESE kameraları incelenmeye başlandı.

DEAŞ’lı aile tarafından öldürülen servis şoförü Binali Aslan (DHA)DEAŞ’lı aile tarafından öldürülen servis şoförü Binali Aslan (DHA)

EMNİYET EKİPLERİN İNCELEMELERİ SONUCUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar sonucunda Aslan'ın aracının özellikle Tarsus ilçesinde sakin alanlarda dolaştığı belirlendi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde, 22 Eylül'de aracın Kaburgediği Mahallesi Beşçam mevkisine geldiği ve burada yaklaşık 20 dakika durduğu tespit edildi. Bu bölgeye yoğunlaşan jandarma ekipleri, arama-kurtarma köpekleri ve drone yardımıyla sahada detaylı bir tarama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda Binali Aslan'ın cansız bedeni toprak altına gömülmüş halde bulundu.

Cansız bedeni topraktan çıkarılan Aslan, adli tıp incelemesi için Mersin'e gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından, naaşı memleketine gönderilerek toprağa verildi.

DEAŞ'lı aile tarafından öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi (Ekran görüntüsü))DEAŞ'lı aile tarafından öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi (Ekran görüntüsü))

MİT'TEN NEFES KESEN OPERASYON

Bu gelişmelerin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele ekiplerinin koordinasyonunda, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayetin faili olan DEAŞ bağlantılı bir ailenin izine ulaşıldı. Şüphelilerin Suriye'nin İdlib kentinde bir kampta bulunduğu tespit edildi.

Bu bilgi üzerine bölgede nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 8 DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Aynı operasyonda sağ ele geçirilen 2 DEAŞ'lı terörist ise sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Verdikleri ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."

DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi DEAŞ’lı aile tarafından katledildi! Öldürülen servis şoförünün gömüldüğü yeri A Haber görüntüledi
