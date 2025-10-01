01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları DEAŞ'lı ailenin servis şoförü cinayeti!
DEAŞ’lı ailenin servis şoförü cinayeti!

DEAŞ'lı ailenin servis şoförü cinayeti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 17:03
Fransa’dan Türkiye’ye gelen DEAŞ’lı aile tarafından öldürülen servis şoförü cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin, Ankara’da öldürdükleri adamın cansız bedenini araçla 480 kilometre yol kat ederek Mersin’e götürdükleri belirlendi. Cinayetin ayrıntılarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEAŞ’lı ailenin servis şoförü cinayeti!
Sumud Gazze yolunda A Haber Kudüs’ten takipte
Sumud Gazze yolunda A Haber Kudüs’ten takipte
DEAŞ’lı ailenin servis şoförü cinayeti!
DEAŞ'lı ailenin servis şoförü cinayeti!
İletişim araçlarımıza dijital saldırı var
"İletişim araçlarımıza dijital saldırı var"
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis’te bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Dem ve İYİ Parti ile Meclis'te bir araya geldi
Başkan Erdoğan TBMM’de ayrılıyor!
Başkan Erdoğan TBMM'de ayrılıyor!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Kızılelma PT-3 bir testi daha başarıyla bitirdi!
Ayşe Barım için tahliye kararı
Ayşe Barım için tahliye kararı
Her sorunu çözer, her oyunu bozarız
"Her sorunu çözer, her oyunu bozarız"
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı
2026 ekonomide reform yılı olacak
"2026 ekonomide reform yılı olacak"
6 Şubat’ın izlerini silmeyi başardık
"6 Şubat'ın izlerini silmeyi başardık"
Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek
"Türk-Kürt-Arap ittifakı bölgeyi tahkim edecek"
Daha Fazla Video Göster