DEAŞ’lı ailenin servis şoförü cinayeti!

Fransa’dan Türkiye’ye gelen DEAŞ’lı aile tarafından öldürülen servis şoförü cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin, Ankara’da öldürdükleri adamın cansız bedenini araçla 480 kilometre yol kat ederek Mersin’e götürdükleri belirlendi. Cinayetin ayrıntılarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

