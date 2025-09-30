Yeni yasama yılı başlıyor! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Ana gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Erdoğan TBMM'ye hitap edecek (AA)

ANA MESAJ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci bir yıl önce Başkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile selamlaşmış, bir süre sonra da İmralı çağrısını yapmıştı. Erdoğan'ın bir yıl sonra TBMM kürsüsünden yapacağı konuşmanın önemli bölümünü yine terörsüz Türkiye sürecine ayırması bekleniyor. Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki durum, önümüzdeki dönem atılacak adımlar ile ilgili mesaj vermesi planlanıyor. Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapan Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuya da değinmesi ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki haftalarda dinlemeleri tamamlayıp teklif hazırlama aşamasına geçecek. Teklifte, kayyum, infaz sisteminde değişiklik yapılması, silah bırakıp dağdan inecek olanların rehabilitasyonu gibi konuların yer alması bekleniyor.