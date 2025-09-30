Yeni yasama yılı başlıyor! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Ana gündem Terörsüz Türkiye
Yaklaşık iki buçuk aydır tatilde olan TBMM, yarın saat 14.00’te 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na başlayacak. Açılışta önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasında “Terörsüz Türkiye” süreci, örgütün silah bırakması, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’deki durum öne çıkacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaklaşık iki buçuk aydır süren tatili yarın sona eriyor. TBMM, 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma ile merhaba diyecek.
Temmuz ayında çalışmalarına ara veren Meclis, yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek özel oturumla yeniden toplanacak. Oturumda ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'a hitap edecek. Anayasal düzenleme gereği Başkan Erdoğan da milletvekillerine seslenerek yeni yasama yılının açılışını yapacak.
ANA MESAJ TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye süreci bir yıl önce Başkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile selamlaşmış, bir süre sonra da İmralı çağrısını yapmıştı. Erdoğan'ın bir yıl sonra TBMM kürsüsünden yapacağı konuşmanın önemli bölümünü yine terörsüz Türkiye sürecine ayırması bekleniyor. Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki durum, önümüzdeki dönem atılacak adımlar ile ilgili mesaj vermesi planlanıyor. Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapan Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuya da değinmesi ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki haftalarda dinlemeleri tamamlayıp teklif hazırlama aşamasına geçecek. Teklifte, kayyum, infaz sisteminde değişiklik yapılması, silah bırakıp dağdan inecek olanların rehabilitasyonu gibi konuların yer alması bekleniyor.
Yarın akşam saatlerinde TBMM'nin geleneksel açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyon devletin zirvesini de bir araya getirecek.
TBMM'nin gündeminde suça itilen çocuklar ile ilgili yasal düzenlemeler, yargı paketi, 2026 bütçesi gibi konular da olacak.
TEŞKİLAT ÇALIŞMASI HIZLANACAK
Erdoğan, bu hafta Meclis'in açılışından sonra AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na da katılacak.
Parti teşkilatına önemli mesajlar verecek olan Erdoğan'ın, özellikle bayrak değişimleri sürecine dikkat çekeceği öğrenildi. Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye Komisyonu" çalışmaları kapsamında il ve ilçe başkanlarından sahadaki faaliyetlere hız vermelerini ve yüz yüze temaslarını artırmalarını hatırlatacağı ifade ediliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AK Parti Teşkilat Başkanlığı 81 il ve 922 ilçedeki örgütlerin performans raporlarını çıkardı. Bu kapsamda, kriterler çerçevesinde yetersiz görülen bazı il ve ilçe başkanlıklarında bayrak değişimlerinin hızla devreye alınacağı belirtiliyor. Kaynaklar, bayrak yarışının önemine dikkat çekerek, değişimlerin sahada olumsuzluk yaşanmadan yapılmasının hedeflendiğini vurguladı. İlk raporlara göre bazı başkanların, bulundukları il ve ilçelerdeki sorunlara yeterince hâkim olmadıkları da tespit edildi.
