TBMM yeni yasama yılına hazır! İşte Meclis’in 1 Ekim programı

Giriş: 30.09.2025 09:30
Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından 1 Ekim'de mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumda milletvekillerine hitap edecek. CHP ise Meclis'in açılışına katılmayacak.
