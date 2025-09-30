TBMM yeni yasama yılına hazır! İşte Meclis’in 1 Ekim programı

Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından 1 Ekim'de mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumda milletvekillerine hitap edecek. CHP ise Meclis'in açılışına katılmayacak.

