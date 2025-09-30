Ankara'da büyük su kesintisi! O ilçeye 2 Ekim'e kadar verilmeyecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattındaki boru patlamaları nedeniyle kente verilen suyun yarıya düştüğünü ve dönüşümlü kesintilere gidildiğini duyurdu. Çok sayıda mahallede yapılacak kesintiler açıklanırken Altındağ'da kesintiler 2 Ekim akşamına kadar sürecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Kesikköprü hattındaki boru patlamaları sonucu kente verilen suyun yarıya düştüğü, bu nedenle dönüşümlü kesintiler uygulandığını bildirildi.
SU MİKTARI YARI YARIYA AZALACAK
ABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azaldığı belirtildi.
Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulandığı aktarılan açıklamada, kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının başladığı ve yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağının, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı aktarıldı.
ALTINDAĞ'A 2 EKİM'E KADAR SU VERİLEMEYECEK
Konuya ilişkin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir."
Su kesintisinden Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahallelerinin etkileneceği belirtilen açıklamada, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi.
