Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan A Haber'de: Başkan Erdoğan Filistin'in yanında çok güçlü şekilde duruyor
BMGK’da yapılan toplantının ardından, dünyadan birçok ülke Filistin’i bir devlet olarak kabul ettiğini ve İsrail’in Gazze’de masum insanlara yönelik bir soykırım gerçekleştirdiğini açıkladı. Özellikle de Başkan Erdoğan’ın kurulda yaptığı tarihi açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Bu toplantının ardından A Haber spikeri Gökhan Kurt’a özel röportaj veren Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağabekyan, Türkiye’nin ilk günden bu yana Filistin’e yardım ettiğini vurgulayarak, Başkan Erdoğan’ın Filistin’in yanında güçlü bir duruş sergilediğinin altını çizdi.
BMGK'da gerçekleşen toplantının ardından, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan A Haber ekranlarına konuk olarak Gökhan Kurt'la özel bir röportaj gerçekleştirdi.
"DÜNYA ARTIK BU SOYKIRIMI GÖRÜYOR"
SORU: NETANYAHU, FİLİSTİN'İ ASLA BİR DEVLET OLARAK TANIMAYACAKLARINI SÖYLEDİ. SİZCE DEĞERLENDİRME NEDİR?
Aslında Başbakan Netanyahu'nun Filistin Devleti'ne karşı çıkması çok doğal. Çünkü kendisi iki devletli çözüm yanlısı değil; müzakerelerden yana değil; ilhak ve işgali kalıcı hale getirme ve bu işgali sonsuza kadar sürdürme taraftarı. Bu yüzden burada dünyanın iradesine karşı çıkması şaşırtıcı değil. Bugün dünya ülkelerinin %80'i Filistin Devleti'ni tanımış durumda ve bu ivmeyi İsrail'in anlamsız duruşu karşısında sürdürmek zorundayız. Bölgede sadece Filistin ve İsrail değil, genel anlamda barışın sağlanmasının tek yolu iki devletli çözümdür.
"İSRAİL KENDİNİ HERKESTEN ÜSTÜN GÖRÜYOR"
SORU: BM, GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAMI BİR SOYKIRIM OLARAK TANIMLADI. NETANYAHU İSE BUNU TEMELSİZ BİR İDDİA OLARAK TANIMLAYIP REDDETTİ. PEKİ GAZZE'DE MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİ KİM SONLANDIRACAK?
Bu gerçekten trajik bir durum. İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar, Netanyahu tarafından adeta göz ardı ediliyor. Son 24 ayda gerçekleşen bu olayları herkes kendi gözleriyle görüyor. Dünyanın dört bir yanından akademisyenler, özellikle soykırım uzmanları, durumu açıkça soykırım olarak nitelendiriyor. Uluslararası raporlar da bu değerlendirmeleri destekliyor. BM'deki birçok yetkili de bu durumu soykırım olarak tanımlıyor. Yalnızca İsrail, işlediği suçları bir soykırım olarak kabul etmiyor; çünkü kendilerini üstün görüyorlar. Kendini üstün görme durumu, katlettikleri Filistinlileri insanlıktan çıkarıp onları değersizleştiriyor. Bizler öyle bir şekilde insanlıktan çıkarıldık ki Filistinlilere yönelik saldırılar, Netanyahu gibi İsraillilerin vicdanında daha kolay meşrulaştırılıyor. Ama artık Gazze'de olanları gizlemek mümkün değil. Tüm dünya olup biteni görüyor; son 24 ayda söylediklerimizi doğruluyor. Bu bir soykırımdır ve bu nedenle bu durum derhal durdurulmalıdır. Soykırım devam ettikçe her geçen gün daha fazla Filistinli hayatını kaybediyor.
"GAZZE'DE YAŞANANLARI GİZLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
SORU: NETANYAHU BM'DE KONUŞMA YAPACAĞI SIRADA DİPLOMATLAR VE TEMSİLCİLER SALONU TERK ETTİ. SİZCE GENEL KURUL O GÜN NE MESAJ VERDİ?
Filistin'i tanıyan ve New York bildirgesini onaylayan devletlerle bazı sorumluluklar ve taahhütler gelir. Bugün uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'i caydırmak için tüm devletlerin hukuki, siyasi ve ekonomik bazı adımlar atma yükümlülüğü vardır. Bu nedenle ülkelerin bağımsızlığımıza daha da yaklaşacak somut adımlar atma sorumluluğu bulunuyor. Dolayısıyla İsrail'e sınır kapatma, silah ambargosu uygulanması, hava sahasına sınırlama getirilmesi ve ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gibi önlemler alınması gerekmektedir.
SORU: BM RAPORUNA GÖRE 65 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ. FAKAT İSRAİL GAZZE'DEKİ İŞGALİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYOR. NETANYAHU, GAZZE'NİN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN BAHSEDİYOR. SİZCE GAZZE'NİN GELECEĞİ NASIL OLACAK?
Gazze'nin geleceği, Filistin Devleti'nin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Filistin'in tamamı üzerinde yasal, siyasi ve idari yetkiye sahip yapı Filistin Kurtuluş Örgütü ve onun yürütme organıdır. Bu nedenle Gazze'nin geleceği, işgal altındaki toprakların bağımsız ve egemen bir devlet haline gelmesiyle şekillenecektir. Bu devlet, diğer devletler gibi hesap verebilirlik, şeffaflık ve eşit sorumluluklarla ilerleyecektir.
"BATI İSRAİL İLE TİCARETİNİ KESMELİ"
SORU: ABD BAŞKANI TRUMP BM SONRASI "BARIŞA YAKINIZ" DEMİŞTİ. GERÇEKTEN O NOKTAYA YAKIN MIYIZ? DAHA DA ÖNEMLİSİ NASIL BİR ÇÖZÜM OLACAK?
Biliyoruz ki ABD karar verici bir konumda ve Başkan Trump da bu süreçte etkili bir aktördür; dolayısıyla isterse savaşı durdurabilir. Çünkü başka yerlerdeki savaşları da durdurabildiğini söylüyor. Eğer burada savaşı durdurmak isterse bunu yapabilir. Bu konunun konuşulması bize bir umut veriyor. Elbette bu planın daha detaylı şekilde yapılması gerekiyor. Ancak her şeyden önce mesele, ertesi gün ne olacağından ziyade Gazze'nin işgal altındaki toprakların ayrılmaz bir parçası olduğudur. Bu nedenle çözüm; tüm toprakları, halkı ve coğrafyayı kapsamalıdır.
SORU: GERÇEKTEN TRUMP BARIŞ İSTİYOR MU?
Ben içtenlikle barıştan yana olan herkesin bu savaşı sonlandırması gerektiğine inanıyorum. Bugün BM'nin yarattığı ivme, orada yapılan toplantılar, ardı ardına gelen Filistin tanıma kararları ve ardından gelen Arap ve İslam dünyası ile yapılan görüşmeler; Başkan Erdoğan da bu sürecin bir parçasıydı ve bunların hepsi artık barışı sağlama gerekliliğine işaret ediyor. Umarım bu ivme bizi bu yönde ilerlemeye teşvik eder.
"ERDOĞAN FİLİSTİN'İN YANINDA ÇOK GÜÇLÜ DURUYOR"
SORU: BAŞKAN ERDOĞAN GENEL KURUL'DA YAPTIĞI AÇIKLAMADA FİLİSTİN'İN SESİ OLDU. SİZ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Başkan Erdoğan ve Türkiye, Filistinlilerin haklarının yanında güçlü bir duruş sergiliyor. Yıllar boyunca işgalin zorluklarına karşı, uluslararası platformlarda ve İslam forumlarında Filistin halkına yapılan yardımlarda; Gazze'deki insani kriz ve kalkınma yardımlarında; bugün Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik desteklerde Türkiye bizimle birlikte oldu. Türkiye hastanelerinde Filistinlilere sağlık hizmeti sunuluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Filistinlilere yönelik sorumlulukları çok nettir. Ayrıca Türkiye'nin Filistin sorununa adil bir çözüm arayışı da çok açıktır ve biz bunu takdir ediyoruz.
SORU: TÜRKİYE'YE NE MESAJ VERMEK İSTERSİNİZ?
Birlikte başaracağız. Adalet ve barışın sesi mutlaka galip gelecektir. Birlikte, dünyadaki diğer devletlerle eşit seviyede, barış ve güvenlik içinde; komşularıyla yaşayacak; kutsal topraklarda hak ettiği güzellikleri tadacak bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz. Ayrıca birçok Türk vatandaşının Filistin'e destek vermesiyle büyük bir şeref duyacağız.
