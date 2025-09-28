Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan A Haber’de: Başkan Erdoğan Filistin’in yanında çok güçlü şekilde duruyor

(Fotoğraf: Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

"BATI İSRAİL İLE TİCARETİNİ KESMELİ"

SORU: ABD BAŞKANI TRUMP BM SONRASI "BARIŞA YAKINIZ" DEMİŞTİ. GERÇEKTEN O NOKTAYA YAKIN MIYIZ? DAHA DA ÖNEMLİSİ NASIL BİR ÇÖZÜM OLACAK?

Biliyoruz ki ABD karar verici bir konumda ve Başkan Trump da bu süreçte etkili bir aktördür; dolayısıyla isterse savaşı durdurabilir. Çünkü başka yerlerdeki savaşları da durdurabildiğini söylüyor. Eğer burada savaşı durdurmak isterse bunu yapabilir. Bu konunun konuşulması bize bir umut veriyor. Elbette bu planın daha detaylı şekilde yapılması gerekiyor. Ancak her şeyden önce mesele, ertesi gün ne olacağından ziyade Gazze'nin işgal altındaki toprakların ayrılmaz bir parçası olduğudur. Bu nedenle çözüm; tüm toprakları, halkı ve coğrafyayı kapsamalıdır.

SORU: GERÇEKTEN TRUMP BARIŞ İSTİYOR MU?

Ben içtenlikle barıştan yana olan herkesin bu savaşı sonlandırması gerektiğine inanıyorum. Bugün BM'nin yarattığı ivme, orada yapılan toplantılar, ardı ardına gelen Filistin tanıma kararları ve ardından gelen Arap ve İslam dünyası ile yapılan görüşmeler; Başkan Erdoğan da bu sürecin bir parçasıydı ve bunların hepsi artık barışı sağlama gerekliliğine işaret ediyor. Umarım bu ivme bizi bu yönde ilerlemeye teşvik eder.