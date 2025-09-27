27 Eylül 2025, Cumartesi
CHP kongresinde tekmeli yumruklu kavga! Böyle birbirine girdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.09.2025 16:43 Güncelleme: 27.09.2025 16:45
CHP il ve ilçe kongrelerindeki olaylar bir türlü durulmuyor. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de ilçe kongresinde çıkan kavga skandalları patlak verdi. Son olarak, CHP Başiskele ilçe kongresinde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anları ise kameraya yansıdı. İşte detaylar...

CHP KONGRESİNDE KAVGA KAMERADA!

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar CHP içinden yapılan ifşalarla tek tek ortaya çıkarken partide şimdi de delege savaşları başladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

KONGREDE GERGİNLİK
Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

DİVAN PARTİLİ İLE DELEGELER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı.

Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.

