Son dakika: CHP’de Gürsel Tekin dahil 6 kişi ihraç edildi! İlk açıklama geldi: Partiyi namussuzlara teslim etmeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:11 Güncelleme: 26.09.2025 16:41
Son dakika... CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin başta olmak üzere Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti. Partiden gönderilen Tekin yaptığı paylaşımda CHP'yi namussuzlara teslim etmeyeceklerini ve birkaç kişinin koltuklarını korumak için kendilerini tasfiye ettiğinin altını çizdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin başta olmak üzere 6 ismin partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin (AA)CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin (AA)

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."

CHP'li Barış Yarkadaş (AA)CHP'li Barış Yarkadaş (AA)

"PARTİMİZİ NAMUSSUZLARDAN TEMİZLEMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Partisinden ihraç edilen Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararı eleştirdi.

İşte Tekin'in sözleri:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

Gürsel Tekin'in ihraç sonrası yaptığı paylaşım (X)Gürsel Tekin'in ihraç sonrası yaptığı paylaşım (X)

CHP'NİN İSTANBUL İL YÖNETİMİ'NİN TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin karara itirazı reddedilerek, tedbirin devamına karar verildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı CHP delegelerinden Özlem Erkan ve tarafların avukatları katıldı. Davacı Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, tedbirin devamına karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı Çağlar Çağlayan beyanında söz konusu tedbir kararına itirazlarını tekrar ettiklerini kaydetti.

Verilen tedbir kararının, kongreleriyle yönetilmesi gereken bir siyasi partinin il başkanlığını kimin ve hangi çerçevelerde yöneteceğini, süre açısından belirsiz ve sınırsız şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Çağlayan, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili mevzuatın hükümlerinin tamamının, bir çağrı heyeti ataması gerçekleşecekse bu heyetin tek görevinin kongre yapmak olduğunu söylediğini aktararak, bu dava bir olağanüstü kongre çağrısı davası olmadığından herhangi bir heyetin atanmasının da mümkün olmadığını savundu.

Son dakika: CHP’de Gürsel Tekin dahil 6 kişi ihraç edildi! İlk açıklama geldi: Partiyi namussuzlara teslim etmeyeceğiz

Bunun üzerine söz alan davacı avukatı Cevahir Kılıç, gerek müvekkili gerekse kendisinin Anayasa hürriyetinden kaynaklı ikam etmiş olduğu dava sebebiyle parti üyeliğine son verildiğini, böylelikle hak arama hürriyetine engel olmaya çalışıldığını belirterek, Olağanüstü İl Kongresi'nin hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Beyanların alınmasının tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, davalı taraflarca yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.

İtirazın reddedilmesinin gerekçesinin ara kararda açıklanacağını belirten mahkeme, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreç içerisinde İstinaf yolunun açık olduğunu kaydetti.

