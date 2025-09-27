27 Eylül 2025, Cumartesi

CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 16:18
Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
