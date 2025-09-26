CHP’nin itirazına ret! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı görevine devam edecek

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül'de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Mahkeme, kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİ

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı yazarak seçimin durdurulmasın istemişti. YSK tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçimin devamına karar verilmiş ve ardından yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

KARARA YAPILAN İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bugün ise İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin CHP tarafından yapılan itirazların değerlendirildiği mürafaa duruşması görüldü. Duruşmaya davacı Özlem Erkan ve taraf avukatları katıldı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Mahkeme, yapılan itirazların reddine tedbir kararının devamına karar verildi.