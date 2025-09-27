BM'de yüzüne bakan olmadı Gazze'de hoparlörlerle 'sesli işkence' yaptı! Netanyahu Nazi propagandası gibi konuştu
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulama ihtimali olan ülkelerin hava sahasına girmemek için adeta köşe kapmaca oynayan İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünde büyük bir şok yaşadı. Gazze’de yaşananlara tepki gösteren temsilciler, bir savaş suçlusunun kürsüde konuşmasına tahammül etmedi. Netanyahu ise salonda dinlenmeyen konuşmasını, Gazze sınırına yerleştirdiği hoparlörlerle Gazzelilere dinletti. A Haber canlı yayınına bağlanan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, “Tam bir meydan okuma. Gazze’de soykırım devam ederken Netanyahu, Amerika’nın desteğiyle dünyaya meydan okumaya devam ediyor” dedi. Boyraz, BM’de protesto edilen Netanyahu’nun konuşmasının Gazze sınırına yerleştirilen hoparlörlerle halka dinletildiğini ve bölgede 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararından kaçmak için bazı ülkelerin hava sahasını baypas eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünde büyük bir şok yaşadı. Gazze'deki saldırılara tepki gösteren temsilciler, savaş suçlusu olarak nitelendirilen Netanyahu'nun konuşmasına tahammül edemedi. Salonda dinlenmeyen konuşmasını ise Gazze sınırına yerleştirdiği hoparlörlerle Gazzelilere dinleten Netanyahu, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.
A Haber canlı yayınına bağlanan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, Merve Özkan moderatörlüğündeki yayında açıklamalarda bulundu. Boyraz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen tutuklama kararları nedeniyle New York'a ulaşmakta güçlük yaşadığını söyledi. "Netanyahu için problemler daha yola çıkar çıkmaz başladı. Akdeniz'in üzerinden Fransa ve İspanya'yı baypas ederek Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye uğramadan gitmek zorunda kaldı" dedi.
BM'DE MUHATTAP BULAMADI
Boyraz, Netanyahu'nun BM kürsüsünde büyük bir şok yaşadığını aktararak, "Salon zaten büyük oranda boştu. Mevcut bulunan delegelerin çoğu salonu terk ederek Netanyahu'yu protesto etti. Amerika ile İsrail ve dünyanın geri kalanı arasında adeta bir ayrışma ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
NAZİ PROPAGANDASI GİBİ DİNLETTİLER
Boyraz, Netanyahu'nun konuşmasının Gazze sınırına yerleştirilen hoparlörlerle halka dinletilmesine dikkat çekerek, "Tam bir meydan okuma. İsrail ordusuna emir vererek Gazze'nin farklı yerlerine hoparlörler yerleştirdi ve konuşmasını dinlettirdi. Tıpkı II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin yaptığı gibi, halk üzerinde psikolojik baskı yaratma amacı güdüldü" dedi.
SAHADAKİ DURUM
Boyraz, Gazze'de bombardımanın arttığını ve bölgede 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Yüz binlerce insan Gazze'de sıkışmış durumda. Gazze'ye yardım ulaştırılamıyor, abluka sürüyor. BM'nin verilerine göre günlük 80 tır yardım giriyor, oysa 600-650 tır gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BM'Yİ BAYPAS EDEN GİRİŞİMLER
Boyraz, BM'den sonuç alınamaması nedeniyle bazı ülkelerin İsrail'e karşı bağımsız adımlar attığını belirterek, "Şu anda üç ülke İsrail'e yaptırım uyguluyor: İspanya, Türkiye ve İrlanda. Daha fazla ülkenin katılması bekleniyor" dedi.
FİLİSTİN LEHİNE PAYLAŞIMLAR ENGELLENİYOR
Boyraz, Amerika'da yapılan bir ankette halkın %84'ünün Gazze'deki savaşın sona ermesini istediğini hatırlatarak, "Netanyahu sosyal medyayı da kontrol etmeye çalışıyor. Filistin lehine paylaşımlar engelleniyor, sansürleniyor. Gazze'ye hiçbir gazeteci giremiyor" ifadelerini kullandı.
