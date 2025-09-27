BM’de yüzüne bakan olmadı Gazze’de hoparlörlerle ’sesli işkence’ yaptı! Netanyahu Nazi propagandası gibi konuştu

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararından kaçmak için bazı ülkelerin hava sahasını baypas eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünde büyük bir şok yaşadı. Gazze'deki saldırılara tepki gösteren temsilciler, savaş suçlusu olarak nitelendirilen Netanyahu'nun konuşmasına tahammül edemedi. Salonda dinlenmeyen konuşmasını ise Gazze sınırına yerleştirdiği hoparlörlerle Gazzelilere dinleten Netanyahu, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

A Haber canlı yayınına bağlanan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, Merve Özkan moderatörlüğündeki yayında açıklamalarda bulundu. Boyraz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen tutuklama kararları nedeniyle New York'a ulaşmakta güçlük yaşadığını söyledi. "Netanyahu için problemler daha yola çıkar çıkmaz başladı. Akdeniz'in üzerinden Fransa ve İspanya'yı baypas ederek Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye uğramadan gitmek zorunda kaldı" dedi.