Netanyahu'nun hoparlör oyunu: Gazze'deki halk sesini zorla dinledi!

ahaber.com.tr
Giriş: 27.09.2025 10:51
Savaş suçlusu Netanyahu'dan Nazi Almanyası'nı aratmayan alçaklık. A Haber'e konuşan AA Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, katilin BM'de boş salona konuştuktan sonra aynı konuşmayı sınıra kurdurduğu hoparlörlerle bombaladığı Gazze halkına zorla dinlettiğini deşifre etti. Boyraz, bu küstahlığın dünyaya tam bir meydan okuma olduğunu ve Nazilerin soykırım sırasında Yahudilere klasik müzik dinletmesine benzetildiğini vurguladı."
