Erdoğan-Trump yan yana... ne mesaj verildi? A Haber’de çarpıcı yorum: Masanın asıl patronu Türkiye!

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DİPLOMATİK ZAFER

Gazze ile ilgili İsrail aleyhinde olduğunu düşündüğümüz ülkeler burada toplanmışlar ve dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin diplomatik zaferi gibi görünüyor.

Ayrıca bu toplantı şunlardan sonra oldu: Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler artık bir ordu kurulması gerektiğini iddia etmeye başladılar. Hatta Kolombiya lideri "özel bir kuvvet kurulsun bizde katkı verelim" dedi. Mısır donanma gönderdi. Türkiye ile birleştiler tatbikat yapıyorlar Akdeniz'de. Bu hareketlerden sonra artık bu toplantılar olmaya başladı.