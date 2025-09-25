Erdoğan-Trump yan yana... ne mesaj verildi? A Haber’de çarpıcı yorum: Masanın asıl patronu Türkiye!

25 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.09.2025 00:31
Birleşmiş Milletler(BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Gazze zirvesi sonrasında ortak masada bulunan ülkeler Filistin Devleti’ni tanıdığını peş peşe açıkladı. Zirvede Türkiye’nin üstlendiği role ilişkin konuşan uzman isimler A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Toplantı öncesinde Başkan Erdoğan ile Trump’ın yan yana geldiği görüntüye ilişkin konuştu. Olçar, Türkiye’nin bu zamana kadar atılmış diplomatik adımları neticesinde ülkelerin toplandığını belirterek, “Bu masanın asıl patronu Türkiye” dedi.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Gazze Zirvesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı masada yan yana verdiği poz gündem oldu. Koyunu A Haber'de değerlendiren uzman isimler, zirvede Türkiye'nin rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"MASANIN ASIL PATRONU TÜRKİYE"

Masanın asıl patronunun Türkiye olduğunu belirten Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle dış politikada kazanılan diplomatik zafere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bu masanın asıl patronu Türkiye, Trump ev sahibi olduğu için orada duruyor. Türkiye'nin bu zamana kadar atmış olduğu diplomatik atılımlar sonucunda bu grup toplandı buraya. Yoksa gelmezdi kimse Trump ise ihtiyaç duymazdı böyle bir toplantıya.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DİPLOMATİK ZAFER

Gazze ile ilgili İsrail aleyhinde olduğunu düşündüğümüz ülkeler burada toplanmışlar ve dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da Türkiye'nin diplomatik zaferi gibi görünüyor.

Ayrıca bu toplantı şunlardan sonra oldu: Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler artık bir ordu kurulması gerektiğini iddia etmeye başladılar. Hatta Kolombiya lideri "özel bir kuvvet kurulsun bizde katkı verelim" dedi. Mısır donanma gönderdi. Türkiye ile birleştiler tatbikat yapıyorlar Akdeniz'de. Bu hareketlerden sonra artık bu toplantılar olmaya başladı.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"18 AYLIK BİR EYLEM PLANI ORTAYA KONDU"

Konuya ilişkin Filistin konferansında toplanan ülkelere ilişkin konuşan Askeri Stratejist Dr. Hüseyin Fazla ise, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan Filistin konferansında 8 çalışma grubu vardı. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir bütçe ortaya çıktı. Çeşitli eylem adımları var. Bunlardan bir tanesi "Bir ortak güvenlik yani ordu benzeri bir yapı kuralım bu masadaki ülkelerin çoğu asker versin" söylemi oldu. Dolayısıyla bu konferansta biraz daha ete kemiğe büründü. Burada yol alınacak gibi görünüyor. 18 aylık bir eylem planı da ortaya kondu. Şuan onlar çok tartışılmıyor. Bununla Filistinlilerin geleceği konusunda bazı sağlam adımlar atılabilir.

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BM FİLİSTİN MESELESİNE NASIL BAKIYOR

Uluslararası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilişkin konuştu. Guterres'in Gazze meselesinde aldığı tutuma ilişkin konuşarak şunları söyledi:

Guterres BM'nin gördüğü en güçlü sekreterlerden biri. Çünkü hep sahadaydı. Coğrafi olarak da orada bulundu. Refah Sınır Kapısı'nda bulundu. Ürdün'e gitti. Gazze'deki dramı çok açık bir şekilde diğer devletlerin de gözüne soktu.

