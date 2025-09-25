Erdoğan-Trump yan yana... ne mesaj verildi?

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Gazze zirvesi sonrasında ortak masada bulunan ülkeler Filistin Devleti’ni tanıdığını peş peşe açıkladı. Zirvede Türkiye’nin üstlendiği role ilişkin konuşan uzman isimler A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, Toplantı öncesinde Başkan Erdoğan ile Trump’ın yan yana geldiği görüntüye ilişkin konuştu. Olçar, Türkiye’nin bu zamana kadar atılmış diplomatik adımları neticesinde ülkelerin toplandığını belirterek, “Bu masanın asıl patronu Türkiye” dedi.